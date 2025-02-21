Китайские ученые обнаружили новый вид коронавируса летучих мышей, который может передаваться человеку

Группа китайских ученых обнаружила новый коронавирус у летучих мышей, который использует тот же человеческий рецептор, что и вирус, который вызывает COVID-19, и может передаваться от животного к человеку. Это открытие повышает беспокойство относительно возможного риска новой вспышки инфекции. Об этом сообщает South China Morning Post, пишет УНН.

Детали

Исследование проводилось под руководством Ши Чжэнли - ведущего вирусолога, известной как "летучая мышь" из-за ее обширных исследований коронавирусов летучих мышей в лаборатории Гуанчжоу совместно с исследователями из Академии наук Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института вирусологии.

Последнее открытие - новый вид коронавируса HKU5, который впервые обнаружили у японской летучей мыши в Гонконге.

Новый вирус относится к подроду мербековирусов, в который также входит вирус, вызывающий ближневосточный респираторный синдром (MERS).

Вирус способен связываться с человеческим ангиотензинпревращающим ферментом (ACE2), тем самым рецептором, который использует вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, для заражения клеток.

"Мы сообщаем об открытии и выделении отдельной линии (линии 2) HKU5-CoV, которая может использовать не только ACE2 летучих мышей, но также человеческий ACE2 и различные ортологи ACE2 млекопитающих [гены, обнаруженные у разных видов с общим происхождением]", - написали исследователи в статье, опубликованной во вторник в рецензируемом журнале Cell.

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Исследователи обнаружили, что при выделении вируса из образцов летучих мышей он мог инфицировать клетки человека, а также искусственно выращенные массы клеток или тканей, напоминающие миниатюрные органы дыхания или кишечника.

"Мербековирусы летучих мышей... представляют высокий риск передачи человеку либо путем прямой передачи, либо через промежуточных хозяев", - добавили исследователи.

HKU5-CoV-2 связывается с рецепторами ACE2 не только у людей, но и у многих других видов, каждый из которых может выступать в качестве промежуточных хозяев и передавать его людям.

Мербековирус включает четыре отдельных вида - коронавирус MERS, два из которых обнаружены у летучих мышей, а один у ежей - и был добавлен в список новых патогенов Всемирной организации здравоохранения с целью обеспечения готовности к пандемии в прошлом году.

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