Китайські вчені виявили новий вид коронавірусу кажанів, що може передаватися людині

Група китайських вчених виявила новий коронавірус у кажанів, який використовує той самий людський рецептор, що й вірус, який викликає COVID-19, і може передаватися від тварини до людини. Це відкриття підвищує занепокоєння щодо можливого ризику нового спалаху інфекції. Про це повідомляє South China Morning Post, пише УНН.

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Дослідження проводилося під керівництвом Ши Чженлі - провідного вірусолога, відомої як "летюча миша" через її великі дослідження коронавірусів кажанів в лабораторії Гуанчжоу спільно з дослідниками з Академії наук Гуанчжоу, Уханьського університету та Уханьського інституту вірусології.

Останнє відкриття - новий вид коронавірусу HKU5, який вперше виявили у японського кажана в Гонконзі.

Новий вірус належить до підроду мербековірусів, до якого також входить вірус, що викликає близькосхідний респіраторний синдром (MERS).

Вірус здатний зв'язуватися з людським ангіотензинперетворюючим ферментом (ACE2), тим самим рецептором, який використовує вірус SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, для зараження клітин.

"Ми повідомляємо про відкриття і виділення окремої лінії (лінії 2) HKU5-CoV, яка може використовувати не тільки ACE2 кажанів, але також людський ACE2 і різні ортологи ACE2 ссавців [гени, виявлені у різних видів із загальним походженням]", - написали дослідники в статті, опублікованій у вівторок в рецензованому журналі Cell.

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Дослідники виявили, що при виділенні вірусу зі зразків кажанів він міг інфікувати клітини людини, а також штучно вирощені маси клітин або тканин, що нагадують мініатюрні органи дихання або кишечника.

"Мербековіруси кажанів... становлять високий ризик передачі людині або шляхом прямої передачі, або через проміжних господарів", - додали дослідники.

HKU5-CoV-2 зв'язується з рецепторами ACE2 не тільки у людей, але і у багатьох інших видів, кожен з яких може виступати в якості проміжних господарів і передавати його людям.

Мербековірус включає чотири окремих види - коронавірус MERS, два з яких виявлені у кажанів, а один у їжаків - і був доданий до списку нових патогенів Всесвітньої організації охорони здоров'я з метою забезпечення готовності до пандемії в минулому році.

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