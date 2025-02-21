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Китайські вчені виявили новий вид коронавірусу кажанів, що може передаватися людині

Китайські вчені виявили новий вид коронавірусу кажанів, що може передаватися людині

Київ • УНН

 • 26770 перегляди

Китайські вчені виявили новий коронавірус HKU5 у кажанів, який використовує рецептор ACE2 як і COVID-19. Вірус здатний інфікувати людські клітини та може передаватися через проміжних господарів.

Група китайських вчених виявила новий коронавірус у кажанів, який використовує той самий людський рецептор, що й вірус, який викликає COVID-19, і може передаватися від тварини до людини. Це відкриття підвищує занепокоєння щодо можливого ризику нового спалаху інфекції. Про це повідомляє South China Morning Post, пише УНН.

Деталі

Дослідження проводилося під керівництвом Ши Чженлі - провідного вірусолога, відомої як "летюча миша" через її великі дослідження коронавірусів кажанів в лабораторії Гуанчжоу спільно з дослідниками з Академії наук Гуанчжоу, Уханьського університету та Уханьського інституту вірусології.

Останнє відкриття - новий вид коронавірусу HKU5, який вперше виявили у японського кажана в Гонконзі.

Новий вірус належить до підроду мербековірусів, до якого також входить вірус, що викликає близькосхідний респіраторний синдром (MERS).

Вірус здатний зв'язуватися з людським ангіотензинперетворюючим ферментом (ACE2), тим самим рецептором, який використовує вірус SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, для зараження клітин. 

"Ми повідомляємо про відкриття і виділення окремої лінії (лінії 2) HKU5-CoV, яка може використовувати не тільки ACE2 кажанів, але також людський ACE2 і різні ортологи ACE2 ссавців [гени, виявлені у різних видів із загальним походженням]", - написали дослідники в статті, опублікованій у вівторок в рецензованому журналі Cell.

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Дослідники виявили, що при виділенні вірусу зі зразків кажанів він міг інфікувати клітини людини, а також штучно вирощені маси клітин або тканин, що нагадують мініатюрні органи дихання або кишечника.

"Мербековіруси кажанів... становлять високий ризик передачі людині або шляхом прямої передачі, або через проміжних господарів", - додали дослідники.

HKU5-CoV-2 зв'язується з рецепторами ACE2 не тільки у людей, але і у багатьох інших видів, кожен з яких може виступати в якості проміжних господарів і передавати його людям.

Мербековірус включає чотири окремих види - коронавірус MERS, два з яких виявлені у кажанів, а один у їжаків - і був доданий до списку нових патогенів Всесвітньої організації охорони здоров'я з метою забезпечення готовності до пандемії в минулому році.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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