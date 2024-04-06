Китай увеличивает военную помощь рф в войне против Украины

Китай поддерживает рф в войне с Украиной, предоставляя данные геопространственной разведки и другие важные военные компоненты. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

За последнее время Китай значительно усилил свою военную поддержку рф в войне с Украиной.

По данным разведывательных источников США, Китай предоставлял рф геопространственную информацию разведки, которая включала данные с картами и другими изображениями, а также важные военные компоненты, в частности микроэлектронику, оптику и топливо для ракет.

Эти шаги Китая, который ранее выглядел нейтральным в войне, отмечаются аналитиками как поддержка рф на фоне обострения ситуации в Украине.

Торговля между Китаем и террористическим государством также достигла рекордных показателей, обеспечивая москву необходимыми ресурсами для продолжения боевых операций.

Добавим

Америка, со своей стороны, выступила с предупреждением к китайским компаниям о возможных последствиях, если они будут продолжать поддерживать рф в войне.

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