Китай успешно запустил новый спутник для испытания интернет-технологий
Киев • УНН
Ракета Чанчжэн-2D вывела на орбиту аппарат для тестирования интернет-технологий. Спутник проверит прямое соединение мобильных телефонов с космосом.
Китай в воскресенье успешно отправил в космос новый испытательный спутник для тестирования интернет-технологий. Об этом сообщает центральное телевидение страны CCTV, пишет УНН.
Детали
На околоземную орбиту космический аппарат вывела ракета-носитель "Чанчжэн-2Д" (Long March-2D), которая стартовала с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань в 2:07 утра по местному времени (21:07 субботы по Киеву).
Спутник в основном используется для технических испытаний и проверок прямого широкополосного соединения мобильных телефонов со спутником, а также интегрированных сетевых технологий космоса и Земли.
Нынешний запуск стал 646-м полетом ракет-носителей серии Long March.
