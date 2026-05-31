31 мая, 11:09 • 14764 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 34276 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 29494 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
30 мая, 15:10 • 79718 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 84455 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 49294 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 89304 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 104476 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 64090 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 65456 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
Китай успешно запустил новый спутник для испытания интернет-технологий

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Ракета Чанчжэн-2D вывела на орбиту аппарат для тестирования интернет-технологий. Спутник проверит прямое соединение мобильных телефонов с космосом.

Китай в воскресенье успешно отправил в космос новый испытательный спутник для тестирования интернет-технологий. Об этом сообщает центральное телевидение страны CCTV, пишет УНН.

Детали

На околоземную орбиту космический аппарат вывела ракета-носитель "Чанчжэн-2Д" (Long March-2D), которая стартовала с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань в 2:07 утра по местному времени (21:07 субботы по Киеву).

Спутник в основном используется для технических испытаний и проверок прямого широкополосного соединения мобильных телефонов со спутником, а также интегрированных сетевых технологий космоса и Земли.

Нынешний запуск стал 646-м полетом ракет-носителей серии Long March.

