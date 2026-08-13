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Китай ускоряет развитие «мозговых чипов» при поддержке государства

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Китай активизировал развитие интерфейсов «мозг — компьютер» благодаря государственным инициативам. Первый страховой полис покрывает инвазивные операции, что стимулировало рост акций BCI-компаний.

Китай ускоряет развитие «мозговых чипов» при поддержке государства

Китай активизировал развитие интерфейсов «мозг — компьютер» (BCI) с помощью ряда государственных инициатив. В этот процесс вовлекаются страховые компании, инвестиционные банки и местные органы власти. Об этом сообщает South China Morning Post, передаёт УНН.

Годами Илон Маск мечтал преодолеть ряд хронических заболеваний, встраивая компьютерные чипы в человеческий мозг. Но это видение может быстрее всего стать реальностью в Китае, где государственные власти начинают скоординирированные усилия для ускорения развития новой отрасли

- пишет издание.

В течение последних нескольких дней в Китае объявили о ряде мер, связанных с развитием интерфейсов «мозг — компьютер» (BCI).

В среду государственная страховая компания PICC Property and Casualty сообщила о подписании первого в Китае коммерческого страхового полиса, покрывающего инвазивную операцию. Такие хирургические вмешательства могут быть необходимы для имплантации BCI в мозг пациента.

К развитию этой технологии также присоединяются местные органы власти, инвестиционные банки и местные органы власти.

Эта новость всколыхнула рынки, а акции, связанные с BCI, в Гонконге выросли, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что прорыв в страховании поможет ускорить коммерциализацию технологии. Акции компаний, связанных с BCI, выросли на 1,59 процента в среду. Акции Shanghai Heartcare Medical Technology, производителя нейроинтервенционных медицинских устройств, выросли на 1,28 процента, тогда как акции разработчика программного обеспечения BrainAurora Medical Technology выросли на 1,65 процента

- пишет издание.

Напомним

Гейб Ньюэлл разрабатывает чип, который теснее соединит мозг с компьютером. Starfish планирует выпустить мозговой чип в конце 2025 года

Алла Киосак

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ИИ (искусственный интеллект)
Илон Маск
Китай