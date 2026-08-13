Китай ускоряет развитие «мозговых чипов» при поддержке государства
Киев • УНН
Китай активизировал развитие интерфейсов «мозг — компьютер» благодаря государственным инициативам. Первый страховой полис покрывает инвазивные операции, что стимулировало рост акций BCI-компаний.
Китай активизировал развитие интерфейсов «мозг — компьютер» (BCI) с помощью ряда государственных инициатив. В этот процесс вовлекаются страховые компании, инвестиционные банки и местные органы власти. Об этом сообщает South China Morning Post, передаёт УНН.
Годами Илон Маск мечтал преодолеть ряд хронических заболеваний, встраивая компьютерные чипы в человеческий мозг. Но это видение может быстрее всего стать реальностью в Китае, где государственные власти начинают скоординирированные усилия для ускорения развития новой отрасли
В течение последних нескольких дней в Китае объявили о ряде мер, связанных с развитием интерфейсов «мозг — компьютер» (BCI).
В среду государственная страховая компания PICC Property and Casualty сообщила о подписании первого в Китае коммерческого страхового полиса, покрывающего инвазивную операцию. Такие хирургические вмешательства могут быть необходимы для имплантации BCI в мозг пациента.
К развитию этой технологии также присоединяются местные органы власти, инвестиционные банки и местные органы власти.
Эта новость всколыхнула рынки, а акции, связанные с BCI, в Гонконге выросли, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что прорыв в страховании поможет ускорить коммерциализацию технологии. Акции компаний, связанных с BCI, выросли на 1,59 процента в среду. Акции Shanghai Heartcare Medical Technology, производителя нейроинтервенционных медицинских устройств, выросли на 1,28 процента, тогда как акции разработчика программного обеспечения BrainAurora Medical Technology выросли на 1,65 процента
Напомним
Гейб Ньюэлл разрабатывает чип, который теснее соединит мозг с компьютером. Starfish планирует выпустить мозговой чип в конце 2025 года