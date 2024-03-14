Китай провел переговоры с НАТО по Украине и другим вопросам глобальной безопасности, сообщили в Альянсе и китайском оборонном ведомстве, пишет УНН.

Детали

Как указали в МО Китая, "обе стороны обменялись мнениями по вопросам обороны между Китаем и НАТО, международной и региональной ситуации и другим вопросам, представляющим взаимный интерес".

В НАТО заявили, что "на встрече были обсуждены следующие темы: глобальная и региональная безопасность с акцентом на незаконное вторжение россии в Украину; морская безопасность; и вопросы, представляющие общий интерес".

Обе стороны согласились с "ценностью продолжения взаимодействия", добавили в Альянсе.

Это восьмой ежегодный диалог военных штабов между Пекином и НАТО.

Дополнение

Ранее в НАТО заявили, что хотя Китай и не является "противником", он не разделяет ценностей членов Альянса.