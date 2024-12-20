Китай призывает Макао уменьшить зависимость от азартных игр

Президент Китая Си Цзиньпин призвал новое правительство Макао взвешенно диверсифицировать экономику города, который является крупнейшим в мире центром азартных игр. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Это произошло во время торжественной инаугурации нового правительства Макао в пятницу, возглавляемого первым лидером города Сэмом Хоу Фаем, который родился и вырос в материковом Китае.

В своей речи Си отметил, что правительство Макао имеет "смелость" уменьшить зависимость от игровой индустрии и способствовать развитию других экономических секторов, таких как туризм и высокие технологии. Такие шаги, по словам китайского лидера, имеют целью обеспечить устойчивое экономическое развитие в будущем.

Новое руководство также обязалось сохранить связи с историей и культурным наследием города, поскольку Хоу Фай свободно владеет португальским языком, что является важным аспектом для поддержания тесных отношений с Португалией, которая ранее контролировала Макао.

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