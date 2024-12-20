Китай призывает Макао уменьшить зависимость от азартных игр
Киев • УНН
Президент Китая Си Цзиньпин призвал новое правительство Макао диверсифицировать экономику крупнейшего центра азартных игр. Новый лидер города Сэм Хоу Фай должен способствовать развитию туризма и высоких технологий.
Президент Китая Си Цзиньпин призвал новое правительство Макао взвешенно диверсифицировать экономику города, который является крупнейшим в мире центром азартных игр. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Это произошло во время торжественной инаугурации нового правительства Макао в пятницу, возглавляемого первым лидером города Сэмом Хоу Фаем, который родился и вырос в материковом Китае.
В своей речи Си отметил, что правительство Макао имеет "смелость" уменьшить зависимость от игровой индустрии и способствовать развитию других экономических секторов, таких как туризм и высокие технологии. Такие шаги, по словам китайского лидера, имеют целью обеспечить устойчивое экономическое развитие в будущем.
Новое руководство также обязалось сохранить связи с историей и культурным наследием города, поскольку Хоу Фай свободно владеет португальским языком, что является важным аспектом для поддержания тесных отношений с Португалией, которая ранее контролировала Макао.
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