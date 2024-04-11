Китай отказался принимать ранее заказанные партии украинской кукурузы - Bloomberg

Китайские импортеры отменяют поставки 4-5 партий кукурузы из Украины, которые ранее были согласованы на период с апреля по июнь. Поскольку они стремятся выполнить новые правительственные меры по поддержке отечественных фермеров. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам источников издания, в Китае стремятся уменьшить предложение на внутреннем рынке и поддержать цены для своих аграриев перед посевной. С этой целью импортеры страны не примут 4-5 партий украинской кукурузы, которые КНР заказала ранее для получения с апреля по июнь.

Такое решение было принято в течение последних двух недель. В то же время собеседники отметили, что в дальнейшем Китай может сорвать больше иностранных поставок. В Bloomberg объясняют, что трейдеры могут поставлять кукурузу из-за рубежа и смешивать ее с другими ингредиентами в кормах для животных перед импортом по более низкой налоговой ставке.

Однако местные власти приграничных территорий Китая запретили трейдерам строить новые заводы для смешивания зерновых культур и сказали уменьшить поставки кукурузы в эти зоны по сравнению с 2023 годом.



Напомним

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по кредитному рейтингу Китая до "негативного", сославшись на риски для госфинансов, поскольку экономика сталкивается с растущей неопределенностью в переходе к новым моделям роста.