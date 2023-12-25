Китай обвинил Филиппины в провокациях в Южнокитайском море

Сегодня, 25 декабря, китайские государственные СМИ обвинили Филиппины в регулярном нарушении границ КНР в Южнокитайском море. Об этом со ссылкой на Reuters, передает УНН.

Детали

Китайские медиа отмечают, что Филиппины полагаются на поддержку США, чтобы постоянно провоцировать Китай, и такое "чрезвычайно опасное" поведение наносит серьезный ущерб региональному миру и стабильности.

Китай и Филиппины обменялись обвинениями в атаке на свои корабли

Кроме того, китайское издание People's Daily заявило, что Вашингтон часто использует свой оборонный договор с Манилой для "запугивания" Китая, откровенно поддерживая нарушение Филиппинами китайского суверенитета и "раздувая беспокойство по поводу безопасности".

На фоне таких заявлений в медиа представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявил, что Китай готов решительно отстаивать свой территориальный суверенитет и морские права и интересы.

Тем не менее, двери диалога с Китаем остаются открытыми. Мы готовы сотрудничать с Филиппинами, чтобы должным образом решать морские вопросы путем переговоров и консультаций - подчеркнул китайский чиновник.

Дополнение

Ухудшение двусторонних отношений совпадает с шагами Манилы, направленными на укрепление военных отношений с Японией и Соединенными Штатами, ее бывшей колониальной державой и оборонным союзником на протяжении семи десятилетий.

Также в этом месяце США отправили военный корабль в спорный район, где Китай и Филиппины имели несколько морских конфронтаций.

Справочно

Китай считает своей территорией практически все Южнокитайское море. Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины и Вьетнам также претендуют на часть морской акватории. В 2016 году

Международный арбитражный суд в Гааге признал некоторые из китайских претензий незаконными. Однако Китай не признает это решение.

Байден заявил, что США будут защищать Филиппины, если Китай будет атаковать

В связи с этим инциденты между китайскими и филиппинскими судами в этом регионе случаются регулярно. США неоднократно подчеркивали, что будут защищать Филиппины в случае вооруженного нападения согласно договору о взаимной обороне 1951 года.

Напомним,

Китай продолжит военное давление на Филиппины на фоне спора о суверенитете в Южнокитайском море. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И после разговора со своим филиппинским коллегой.