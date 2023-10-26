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Байден заявил, что США будут защищать Филиппины, если Китай будет атаковать

Киев • УНН

 • 115975 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент США Джо Байден предупредил Китай, что США будут защищать Филиппины в случае любой атаки в спорном Южно-Китайском море, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Байден заявил, что США будут защищать Филиппины, если Китай будет атаковать

Детали

Байден подтвердил свою "железную" приверженность обороне Филиппин. Заявление Байдена по Южно-Китайскому морю в среду было его самым сильным заявлением, на фоне того, как в последние месяцы накалилась напряженность в отношениях между Пекином и Манилой, отмечает издание.

"Я хочу внести ясность - я хочу внести ясность: обязательства Соединенных Штатов по обороне Филиппин являются железными. Оборонное соглашение Соединенных Штатов с Филиппинами является железным", - сказал он.

Подписанный в 1951 году Договор о взаимной обороне обязывает США и Филиппины, их бывшую колонию, защищать друг друга в случае вооруженного нападения.

"Любое нападение на филиппинские самолеты, суда или вооруженные силы приведет к активации нашего Договора о взаимной обороне с Филиппинами", - добавил Байден в своей речи в Белом доме в среду, приветствуя премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе.

Комментарии появились через несколько дней после двух столкновений между филиппинскими и китайскими судами в спорных водах.

В воскресенье Филиппины заявили, что "опасные маневры" Китая привели к столкновению корабля береговой охраны Китая и филиппинского судна снабжения в районе, который находится внутри исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Филиппин. В другом инциденте Манила сообщила, что катер китайской милиции "врезался" в судно филиппинской береговой охраны.

Министр обороны Филиппин Жилберто Теодоро-младший заявил, что китайские лодки "намеренно попали" в филиппинские суда, и обвинил Китай в "искажении истории в своих целях".

Байден повторил эти утверждения, заявив, что китайские суда "действовали опасно и незаконно", когда произошли столкновения.

Дополнение

Филиппины являются важным стратегическим союзником США, поскольку они граничат с двумя потенциальными горячими точками в Тихом океане – Южно-Китайским морем и Тайванем.

С тех пор как президент Фердинанд Маркос-младший вступил в должность в июне 2022 года и возродил союз Филиппин с США, филиппинские власти стали более агрессивно оспаривать действия Китая в Южно-Китайском море.

Внешняя политика Маркоса, как указано, является изменением прокитайской позиции, которую занимал его предшественник Родриго Дутерте, которого критиковали за недостаточность действий для противодействия агрессии Пекина в Южно-Китайском море.

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