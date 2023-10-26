Байден заявил, что США будут защищать Филиппины, если Китай будет атаковать

Детали

Байден подтвердил свою "железную" приверженность обороне Филиппин. Заявление Байдена по Южно-Китайскому морю в среду было его самым сильным заявлением, на фоне того, как в последние месяцы накалилась напряженность в отношениях между Пекином и Манилой, отмечает издание.

"Я хочу внести ясность - я хочу внести ясность: обязательства Соединенных Штатов по обороне Филиппин являются железными. Оборонное соглашение Соединенных Штатов с Филиппинами является железным", - сказал он.

Подписанный в 1951 году Договор о взаимной обороне обязывает США и Филиппины, их бывшую колонию, защищать друг друга в случае вооруженного нападения.

"Любое нападение на филиппинские самолеты, суда или вооруженные силы приведет к активации нашего Договора о взаимной обороне с Филиппинами", - добавил Байден в своей речи в Белом доме в среду, приветствуя премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе.

Комментарии появились через несколько дней после двух столкновений между филиппинскими и китайскими судами в спорных водах.

В воскресенье Филиппины заявили, что "опасные маневры" Китая привели к столкновению корабля береговой охраны Китая и филиппинского судна снабжения в районе, который находится внутри исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Филиппин. В другом инциденте Манила сообщила, что катер китайской милиции "врезался" в судно филиппинской береговой охраны.

Министр обороны Филиппин Жилберто Теодоро-младший заявил, что китайские лодки "намеренно попали" в филиппинские суда, и обвинил Китай в "искажении истории в своих целях".

Байден повторил эти утверждения, заявив, что китайские суда "действовали опасно и незаконно", когда произошли столкновения.

Дополнение

Филиппины являются важным стратегическим союзником США, поскольку они граничат с двумя потенциальными горячими точками в Тихом океане – Южно-Китайским морем и Тайванем.

С тех пор как президент Фердинанд Маркос-младший вступил в должность в июне 2022 года и возродил союз Филиппин с США, филиппинские власти стали более агрессивно оспаривать действия Китая в Южно-Китайском море.

Внешняя политика Маркоса, как указано, является изменением прокитайской позиции, которую занимал его предшественник Родриго Дутерте, которого критиковали за недостаточность действий для противодействия агрессии Пекина в Южно-Китайском море.