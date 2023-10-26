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The Guardian

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Байден заявив, що США захищатимуть Філіппіни, якщо Китай атакуватиме

Київ • УНН

 • 115975 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден попередив Китай, що США захищатимуть Філіппіни в разі будь-якої атаки в спірному Південнокитайському морі, пише УНН з посиланням на BBC.

Байден заявив, що США захищатимуть Філіппіни, якщо Китай атакуватиме

Деталі

Байден підтвердив свою "залізну" прихильність обороні Філіппін. Заява Байдена щодо Південнокитайського моря в середу була його найсильнішою заявою, на тлі того, як останніми місяцями загострилася напруженість у відносинах між Пекіном і Манілою, зазначає видання.

"Я хочу внести ясність - я хочу внести ясність: зобов'язання Сполучених Штатів щодо оборони Філіппін є залізними. Оборонна угода Сполучених Штатів із Філіппінами є залізною", - сказав він.

Підписаний 1951 року Договір про взаємну оборону зобов'язує США і Філіппіни, їхню колишню колонію, захищати один одного в разі збройного нападу.

"Будь-який напад на філіппінські літаки, судна або збройні сили призведе до активації нашого Договору про взаємну оборону з Філіппінами", - додав Байден у своїй промові в Білому домі в середу, вітаючи прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе.

Коментарі з'явилися за кілька днів після двох зіткнень між філіппінськими та китайськими суднами в спірних водах.

У неділю Філіппіни заявили, що "небезпечні маневри" Китаю призвели до зіткнення корабля берегової охорони Китаю і філіппінського судна постачання в районі, що розташований усередині виключної економічної зони (ВЕЗ) Філіппін. В іншому інциденті Маніла повідомила, що катер китайської міліції "врізався" в судно філіппінської берегової охорони.

Міністр оборони Філіппін Жилберто Теодоро-молодший заявив, що китайські човни "навмисно влучили" у філіппінські судна, і звинуватив Китай у "спотворенні історії у своїх цілях".

Байден повторив ці твердження, заявивши, що китайські судна "діяли небезпечно і незаконно", коли відбулися зіткнення.

Доповнення

Філіппіни є важливим стратегічним союзником США, оскільки вони межують із двома потенційними гарячими точками в Тихому океані – Південнокитайським морем і Тайванем.

Відтоді як президент Фердинанд Маркос-молодший вступив на посаду в червні 2022 року і відродив союз Філіппін зі США, філіппінська влада почала агресивніше оскаржувати дії Китаю в Південнокитайському морі.

Зовнішня політика Маркоса, як зазначено, є зміною прокитайської позиції, що займав його попередник Родріго Дутерте, якого критикували за недостатність дій для протидії агресії Пекіна в Південнокитайському морі.

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