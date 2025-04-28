Китай наращивает ядерную энергетику: правительство утвердило строительство новых реакторов

Государственный совет (правительство – ред.) Китайской Народной Республики утвердил 10 новых реакторов в рамках увеличения мощностей ядерной энергетики. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

В Китае четвертый год подряд дают "зеленый свет" на строительство новых реакторов. Сейчас в стране строится 30 реакторов – к концу десятилетия Китай может стать крупнейшим производителем атомной энергии в мире, вытеснив с первого места США.

По данным местного медиа-ресурса The Paper, стоимость 10 новых реакторов ожидается на уровне 200 миллиардов юаней (27 миллиардов долларов). Четыре из них были предоставлены компании China General Nuclear Power Corp. В то же время, не только China National Nuclear Corp., но и State Power Investment Corp. и China Huaneng Group Co. получили одобрение на два реактора каждая.

Несколько китайских акций в ядерной энергетике выросли на открытии торгов в понедельник, 28 апреля. При этом акции CGN Power Co., котирующиеся в Гонконге, подскочили на 4,1%.

Напомним

На прошлой неделе Китай успешно испытал неядерное водородное взрывное устройство. Он создал огненный шар с температурой более 1000 C, вспышка которого длилась в 15 раз дольше тротила.