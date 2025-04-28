Китай нарощує ядерну енергетику: уряд затвердив будівництво нових реакторів

Державна рада (уряд – ред.) Китайської Народної Республіки затвердила 10 нових реакторів у рамках збільшення потужностей ядерної енергетики. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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У Китаї четвертий рік поспіль дають "зелене світло" на будівництво нових реакторів. Зараз у країні будується 30 реакторів – до кінця десятиліття Китай може стати найбільшим виробником атомної енергії у світі, витіснивши з першого місця США.

За даними місцевого медіа-ресурсу The Paper, вартість 10 нових реакторів очікується на рівні 200 мільярдів юанів (27 мільярдів доларів). Чотири з них були надані компанії China General Nuclear Power Corp. Водночас, не тільки China National Nuclear Corp., а й State Power Investment Corp. та China Huaneng Group Co. отримали схвалення на два реактори кожна.

Кілька китайських акцій у ядерній енергетиці зросли на відкритті торгів у понеділок, 28 квітня. При цьому акції CGN Power Co., що котируються в Гонконзі, підскочили на 4,1%.

Нагадаємо

Минулого тижня Китай успішно випробував неядерний водневий вибуховий пристрій. Він створив вогняну кулю з температурою понад 1000 C, спалах якої тривав у 15 разів довше за тротил.