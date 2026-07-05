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Китай и россия проведут совместные военно-морские учения в июле

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Военно-морские учения под названием "Совместное море 2026" состоятся вблизи Циндао в июле. После этого запланировано совместное морское патрулирование в Тихом океане.

Китай и россия проведут совместные военно-морские учения в июле
Фото: ЦПД СНБО Украины

Китай и россия проведут совместные военно-морские учения "Совместное море 2026" уже в этом месяце. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

По словам издания, в воскресенье в Министерстве национальной обороны Китая сообщили, что Китай и россия проведут военно-морские учения в водах и воздушном пространстве вблизи Циндао в июле, а затем совместное морское патрулирование в Тихом океане.

Мероприятия "Совместное море 2026" являются частью ежегодного плана сотрудничества между военными стран для решения проблем безопасности и поддержания регионального мира и стабильности, заявило китайское министерство. Оно не предоставило подробностей относительно сроков учений или задействованных сил

 - пишет издание.

Напомним

Германия вызвала китайского посла для срочных переговоров после сообщений о тайном обучении российских солдат.

Алла Киосак

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