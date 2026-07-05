Китай и россия проведут совместные военно-морские учения в июле
Киев • УНН
Военно-морские учения под названием "Совместное море 2026" состоятся вблизи Циндао в июле. После этого запланировано совместное морское патрулирование в Тихом океане.
Китай и россия проведут совместные военно-морские учения "Совместное море 2026" уже в этом месяце. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
По словам издания, в воскресенье в Министерстве национальной обороны Китая сообщили, что Китай и россия проведут военно-морские учения в водах и воздушном пространстве вблизи Циндао в июле, а затем совместное морское патрулирование в Тихом океане.
Мероприятия "Совместное море 2026" являются частью ежегодного плана сотрудничества между военными стран для решения проблем безопасности и поддержания регионального мира и стабильности, заявило китайское министерство. Оно не предоставило подробностей относительно сроков учений или задействованных сил
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