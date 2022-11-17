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Кислица пригласил всех представителей Совета Безопасности ООН посетить Украину

Кислица пригласил всех представителей Совета Безопасности ООН посетить Украину

Киев • УНН

 • 416682 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица пригласил всех представителей Совета Безопасности ООН посетить Украину, кроме России, которая должна немедленно покинуть территорию нашего государства, пишет УНН.

Цитата

"Мы считаем, что каждый член этого Совета должен посетить Украину. Добро пожаловать. Все, кроме России. Россия должна немедленно покинуть Украину и прекратить эту бойню, прекратить делать пушечное мясо из собственного народа", — заявил Кислица.

Детали

Кислица считает насмешкой над мирными усилиями Совет Безопасности присутствие за столом с 14 членами СБ представителей террористического российского режима через день после самой массовой атаки на критическую инфраструктуру Украины.

"Пока температура в Украине начинает опускаться ниже нуля, эти террористы стремятся лишить украинцев электроэнергии, воды и отопления", — добавил представитель Украины.

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Более 90 ракет попали в энергетические объекты и другую гражданскую инфраструктуру по меньшей мере в 11 областях Украины. В результате около десяти миллионов украинцев по всей стране пострадали от аварийного отключения электроэнергии.

Кислица также прокомментировал попадание российской ракеты на территории Польши.

"Украина выражает солидарность с братским польским народом после трагедии в селе Пшеводов, где два человека погибли от снарядов. Мы поддерживаем полное и прозрачное расследование для установления всех фактов этого трагического инцидента и готовы сотрудничать с польской стороной для содействия этому расследованию. Очевидно, что российская агрессивная война против Украины с регулярным ракетным террором как одним из ее основных элементов остается единственной первопричиной насилия и человеческих страданий в Украине и за ее пределами", — сказал Кислица

"Как только Россия не сможет продолжать войну, безопасность в регионе будет немедленно восстановлена", — добавил он.

Напомним

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло выступила на заседании ООН в среду вечером и заявила о жертвах и разрушениях от вторжения России в Украину. По ее оценкам, пока нет никакого окончания войны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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