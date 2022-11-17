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Кислиця запросив усіх представників Ради Безпеки ООН відвідати Україну

Кислиця запросив усіх представників Ради Безпеки ООН відвідати Україну

Київ • УНН

 • 416684 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця запросив усіх представників Ради Безпеки ООН відвідати Україну, окрім Росію, яка негайно має залишити територію нашої держави, пише УНН.

Цитата

"Ми вважаємо, що кожен член цієї Ради повинен відвідати Україну. Ласкаво просимо. Всі, крім Росії. Росія повинна негайно покинути Україну і припинити цю бійню, припинити робити гарматне м'ясо з власного народу", — заявив Кислиця.

Деталі

Кислиця вважає насмішкою над мирними зусиллями Рада Безпеки присутність за одним столом із 14 членами РБ представників терористичного російського режиму через день після наймасовішої атаки на критичну інфраструктуру України.

"Поки температура в Україні починає опускатися нижче нуля, ці терористи прагнуть позбавити українців електроенергії, води та опалення", — додав представник України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рашисти випустили по Україні понад 90 ракет, ППО збила 77

Понад 90 ракет влучили в енергетичні об'єкти та іншу цивільну інфраструктуру щонайменше в 11 областях України. У результаті близько десяти мільйонів українців по всій країні постраждали від аварійного відключення електроенергії.

Кислиця також прокоментував влучання російської ракети на території Польщі.

"Україна висловлює солідарність із братнім польським народом після вчорашньої трагедії в селі Пшеводов, де двоє людей загинули від снарядів. Ми підтримуємо повне та прозоре розслідування для встановлення всіх фактів цього трагічного інциденту та готові співпрацювати з польською стороною для сприяння цьому розслідуванню. Водночас очевидно, що російська агресивна війна проти України з регулярним ракетним терором як одним із її основних елементів залишається єдиною першопричиною насильства та людських страждань в Україні та за її межами", — сказав Кислиця

"Як тільки Росія не зможе продовжувати війну, безпека в регіоні буде негайно відновлена", — додав він.

Нагадаємо

Заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло виступила на засіданні ООН у середу ввечері та заявила про жертви та руйнування від вторгнення Росії в Україну. За її оцінками поки немає жодного закінчення війни.

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