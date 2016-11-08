Кировоградская область получит почти 3 млн грн на жилье для семей военнослужащих, погибших в АТО

Согласно недавно принятому постановлению Кабинета Министров Украины относительно обеспечения жильем семей погибших военнослужащих, принимавших участие в антитеррористической операции, инвалидов I и II группы из числа военнослужащих-участников АТО, должны быть созданы комиссии по рассмотрению заявлений о денежной компенсации за предоставление указанного жилья.

Правительством утверждено распределение субвенции на эти цели. Кировоградская область получит 2 млн 920 тыс. грн. Но на сегодня еще не приняты соответствующие распоряжения в Александрийской райгосадминистрации, в горисполкомах Светловодска, Знаменки и Александрии и в исполкоме одного из райсоветов города Кропивницкого.

После принятия указанных распоряжений, проведения соответствующих комиссий и предоставления копий решений департамента соцзащиты облгосадминистрации будет проведено распределение субвенций.

Напомним, в Кировоградской области начнут проектирование военного городка.