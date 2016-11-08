Кіровоградщина отримає майже 3 млн грн на житло для сімей військовослужбовців, загиблих в АТО
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Кіровоградщина отримає 2 млн 920 тис. грн на житло для сімей військовослужбовців, які загинули в АТО. Про це поінформували в прес-службі ОДА, повідомляє УНН.
Відповідно до нещодавно прийнятої постанови Кабінету Міністрів України стосовно забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, інвалідів І і ІІ групи з числа військовослужбовців-учасників АТО, на територіях мають бути створені комісії з розгляду заяв щодо грошової компенсації за надання зазначеного житла.
Урядом затверджено розподіл субвенції на зазначені цілі. Кіровоградська область отримає 2 млн 920 тис. грн. Але на сьогодні ще не прийняті відповідні розпорядження в Олександрійській райдержадміністрації, у міськвиконкомах Світловодська, Знам'янки і Олександрії та у виконкомі однієї із райрад міста Кропивницького.
Після прийняття зазначених розпоряджень, проведення відповідних комісій та надання копій рішень департаменту соцзахисту облдержадміністрації буде проведено розподіл субвенцій.
Нагадаємо, на Кіровоградщині розпочнуть проектування військового містечка.