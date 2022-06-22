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Киркоров, Королёва и "близкая подруга" путина: НАПК показало очередной список кандидатов на санкции

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Национальное агентство по предотвращению коррупции обнародовало новый список "кандидатов" на санкции из 1018 физических и юридических лиц, причастных к войне против Украины. В список попали руководители так называемых "л/днр", пропагандисты, артисты и другие, передает УНН

Цитата

"Всего в списки внесено уже 15,5 тыс. физических и 3,7 тыс. юридических лиц. Это часть от 100 тыс. лиц, подлежащих санкциям, в соответствии с Дорожной картой индивидуальных санкций, разработанной Международной рабочей группой Ермака-Макфола, в состав которой входят и работники НАПК", - говорится в сообщении.

Детали 

Так, в текущий перечень попали руководство военных подразделений россии и самопровозглашенных так называемых "днр" и "лнр", участвующих в войне, компании оборонно-промышленного комплекса и их руководство. Среди прочих, добавлено предприятие "Техинком", производящее бронежилеты, и компанию "Будафон ЛТД", которая поставляет для армии рф средства радиосвязи, указывает НАПК.

Также НАПК не обошел издательство "Эксмо", выпускающее, как отмечается, антиукраинскую, сепаратистскую литературу, к тому же отдельные его издания ставят под сомнение право украинской нации на собственную государственность и искажают историю. 

Под санкции предлагается и певец и шоумен Филипп Киркоров, неоднократно заявлявший о поддержке аннексии Крыма и считающий остров частью россии, а также Наталья Порывай, более известная как Наташа Королёва, певица, а также член партии "единая россия". Родившаяся в украинской столице, певица выбрала молчаливую позицию после вторжения россии и участвует в концертах в поддержку так называемой "спецоперации", сообщают в НАПК.

Кроме того, НАПК предложило инициировать вопрос о включении в санкционные списки:

  • миллиардера Рустама Тарико – владельца банка "Русский стандарт", соучредителя компании Roust – одного из основных производителей алкоголя в Центральной и Восточной Европе;
  • как указывают в НАПК, "близкого лица путина" Светланы Кривоногих, активы которой оцениваются в 7,7 мдрд рублей. Она и члены ее семьи являются владельцами горнолыжного курорта "Игора", апартаментов в Монако стоимостью 3,6 млн. евро, 37-метровой яхты стоимостью около $5,4 млн. и другого имущества.

Как отмечается, это уже 15-й перечень "кандидатов" на международные санкции, который НАПК направило в Министерство иностранных дел Украины и Офис Генерального прокурора.

Напомним 

В результате санкций ЕС российские олигархи и учреждения потеряли доступ к роскошным яхтам, вертолетам, недвижимости и другим активам на сумму свыше 12,5 млрд евро (около 13 млрд долларов).

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