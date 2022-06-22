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Кіркоров, Корольова та "близька подруга" путіна: НАЗК показало черговий список кандидатів на санкції

Кіркоров, Корольова та "близька подруга" путіна: НАЗК показало черговий список кандидатів на санкції

Київ • УНН

 • 126173 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило новий запропонований список "кандидатів" на санкції із 1018 фізичних та юридичних осіб, які причетні до війни проти України. До списку потрапили керівники так званих "л/днр", пропагандисти, артисти та інші, передає УНН.

Цитата

"Всього до списків внесено вже 15,5 тис. фізичних та 3,7 тис. юридичних осіб. Це частина від 100 тис. осіб, які підлягають санкціям, відповідно до Дорожньої карти індивідуальних санкцій, розробленої Міжнародною робочою групою Єрмака-Макфола, до складу якої входять і працівники НАЗК", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Так, у поточний перелік потрапили керівництво військових підрозділів рф та самопроголошених так званих "днр" та "лнр", які беруть участь у війні, компанії оборонно-промислового комплексу та їхнє керівництво. Поміж інших, додано підприємство "Техінком", що виробляє бронежилети, та компанію "Будафон ЛТД", яка постачає для армії рф засоби радіозв’язку, вказують у НАЗК.

Також НАЗК не оминув видавництво "Ексмо", яке, як зазначається, випускає антиукраїнську, сепаратистську літературу, до того ж окремі його видання ставлять під сумнів право української нації на власну державність та спотворюють історію. 

Під санкції пропонується й співак і шоумен Філіп Кіркоров, який неодноразово заявляв про підтримку анексії Криму та вважає півострів частиною росії, а також Наталія Поривай, більш відома як Наташа Корольова, співачка, а також член партії "єдина росія". Співачка, яка народилася в українській столиці, обрала мовчазну позицію після вторгнення росії та бере участь у концертах на підтримку так званої "спецоперації", повідомили у НАЗК.

Окрім того, НАЗК запропонувало ініціювати питання про включення до санкційних списків:

  • мільярдера Рустама Таріко – власника банку "Російський стандарт", співзасновника компанії Roust – одного з основних виробників алкоголю у Центральній та Східній Європі;
  • як вказують у НАЗК, "близької особи путіна" Світлани Кривоногих, активи якої оцінюються у 7,7 мдрд рублів. Вона та члени її родини є власниками гірськолижного курорту "Ігора", апартаментів у Монако вартістю 3,6 млн євро, 37-метрової яхти вартістю близько 5,4 млн дол. та іншого майна.

Як зазначається, це вже 15-й перелік "кандидатів" на міжнародні санкції, який НАЗК надіслало до Міністерства закордонних справ України та Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо 

У результаті санкцій ЄС російські олігархи та установи втратили доступ до розкішних яхт, вертольотів, нерухомості та інших активів на суму понад 12,5 млрд євро (близько 13 млрд доларів).

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