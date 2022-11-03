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Кирилловка и Затока: как возместить ущерб от вторжения России турбизнесу на морских курортах - эксперты

Кирилловка и Затока: как возместить ущерб от вторжения России турбизнесу на морских курортах - эксперты

Киев • УНН

 • 752372 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. За 8 месяцев войны туристический бизнес Кирилловки, Затоки и других морских курортов Украины понес колоссальные убытки. На Азовском и Черноморском побережье Украины практически не осталось места, которое не подверглось бы ракетным обстрелам или мародерству со стороны оккупационных войск. Эксперты дали советы владельцам турбизнеса, как можно компенсировать полученный в результате российской агрессии ущерб.

Полномасштабное вторжение России в Украину привело к значительным жертвам и материальным потерям населения, повреждению инфраструктуры и промышленных объектов. Пострадали как граждане, так и бизнес. Суммы причиненного агрессором прямого ущерба Украине на сегодняшний день превышают 300 млрд долл.

Среди разрушенных зданий есть много культурных, спортивных, туристических объектов. Так, с первых дней войны подверглись ракетным обстрелам курорты черноморского побережья Украины: только в одесской Затоке полностью уничтожено несколько десятков баз отдыха. А отели в той же Кирилловке на Азовском море были частично «отжаты» под нужды захватчиков, частично повреждены. «Причем «освободители» захватывали самые лучшие базы, владельцы которых годами создавали комфорт и уют для отдыхающих», - отмечает главный редактор профильного издания «Черное Море» Юлия Ангеловская.

В сентябре на сайте так называемой оккупационной «администрации Запорожской области» появился список так называемого «выявленного бесхозяйного имущества», в котороый вошли почти 200 баз отдыха, отелей и туристических комплексов Кирилловки, включая самые популярные и престижные объекты - «Приморская Галатея», «Техас», «Перлина Таврії», «Нью-Васюки» и другие. При этом печальный опыт Херсона, в котором россияне крадут даже стеклопакеты из окон, не говоря о более ценных вещах и оборудовании, оставляет предпринимателям мало шансов на то, что после освобождения Кирилловки они найдут свое имущество в целости и сохранности.

По словам управляющего адвокатским бюро «Романа Сацика», крупный бизнес уже подает иски против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за грубые нарушения государством-агрессором прав собственности во время войны. Например, Ринат Ахметов одним из первых потребовал компенсировать ущерб, причиненный уничтожением завода «Азовсталь», существенными разрушениями ЧАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича».

«На сегодняшний день в Украине отсутствует закон, определяющий механизм возмещения за поврежденное и разрушенное жилье гражданам», - говорит Роман Сацык. «Пока принят в первом чтении законопроект «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации».

На сегодняшний день действует порядок, по которому граждане могут заявить об уничтожении или повреждении своего имущества. Также, в Украине запустился процесс учета такого жилья через «Дію», также планируется запуск государственного Реестра поврежденного и уничтоженного имущества.

Какие же действия необходимо предпринять для компенсации возмещений за поврежденное и разрушенное жилье и бизнес, в том числе когда речь идет об отелях, базах отдыха и других курортных объектах?

  •  Подать заявление на компенсацию ущерба в ЦНАП, либо дистанционно через приложение «Дія», либо через нотариуса.
  • После подачи заявления специальная комиссия, созданная органом местного самоуправления и военно-гражданскими администрациями составляет акт обследования имущества (являющегося основным документом для получения будущей компенсации).
  • Внесение данных в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Комиссии, созданные органами местного самоуправления и военно-гражданскими администрациями, будут наполнять Реестр по результатам обследования повреждений. Также, эти комиссии будут осуществлять верификацию уже вносимых гражданами данных, в частности через приложение «Дія». Также в Реестр интегрируется информация о поврежденных объектах государственной и коммунальной собственности, а также транспортной, энергетической и другой инфраструктуре.
  • Туристический бизнес, при повреждении его объектов, отдельно подает также заявку в Государственное агентство развития туризма (ГАРТ), которое начало систематизированный сбор и документирование информации про нанесенный российской агрессией ущерб.
  • Также граждане и владельцы бизнеса имеют право обратиться в ЕСПЧ о компенсации за разрушенное или поврежденное имущество. Основанием для обращения является нарушение ст.1 Протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ст.ст. 6, 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Однако ЕСПЧ 16 марта 2022 года принял решение приостановить рассмотрение всех жалоб против России после ее выхода из Совета Европы. То есть Российская Федерация перестает быть Стороной Конвенции с 16.09.2022 г., при этом она остается ответственной за нарушения, совершенные до указанной даты.

    • Компенсацией в таком случае будет выплата государством за свой счет определенной категории пострадавших денежных средств в тех размерах и на условиях, которые будут определены самим государством. Власти отмечают, что источниками средств для такой компенсации в будущем могут стать замороженные за рубежом активы России. Планируется создание международной специальной компенсационной комиссии, которая будет назначать выплаты за поврежденное и разрушенное имущество.

    «Можно сказать, что Украина за время войны значительно продвинулась в наработке уникального компенсационного механизма, несмотря на фактическое отсутствие в мире аналогов и соответствующих юридических практик», - подчеркивает Роман Сацык. А резолюция ООН, решения других международных институтов и многосторонние международные договоры создадут необходимую правовую основу для обеспечения и реализации действенного механизма компенсации.

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