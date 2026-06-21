Кир Стармер объявит об отставке 22 июня - СМИ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник, 22 июня, объявит о своем решении уйти в отставку и обнародует "график" своего ухода. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

В то же время источник в правительстве сообщил, что Стармер "остается сосредоточенным на продолжении работы правительства".

Угроза положению Стармера, которая нарастала месяцами, резко возросла в пятницу, когда его соперник Энди Бернем получил место в парламенте, что позволило претендовать на пост лидера Лейбористской партии - пишет издание.

Отмечается, что после ряда бесед с министрами правительства, советниками, финансовыми донорами и лидерами профсоюзов Стармер пришел к выводу, что его дальнейшее пребывание на посту больше невозможно.

Напомним

По информации The Guardian, на днях министры правительства Британии, лояльные премьеру Киру Стармеру, заявили, что его заставят уйти в отставку, если он не определит график до конца недели.

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