Кипер: в результате вчерашней атаки рф пострадало 32 человека, двое - в тяжелом состоянии
Киев • УНН
32 человека были ранены и 4 погибли в Одессе в результате российских обстрелов. 12 остаются в больнице.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о состоянии пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки, передает УНН.
Детали
Он уточнил, что всего в результате российского обстрела пострадали 32 человека, 4 из них - погибли.
"Сейчас в медицинских учреждениях города на лечении остаются 12 человек. Из них - двое детей (6 и 8 лет), их жизни ничего не угрожает. Двое раненых пока в тяжелом состоянии. Они получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Все остальные выписаны и продолжают лечиться амбулаторно, среди них и беременная женщина. Желаем всем скорейшего выздоровления", - написал Кипер.
Напомним
30 декабря в Одессе объявили день траура по погибшим от российских обстрелов.
Кипер: в результате вчерашней атаки рф пострадало 32 человека, двое - в тяжелом состоянии
32 человека были ранены и 4 погибли в Одессе в результате российских обстрелов. 12 остаются в больнице.
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