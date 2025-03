Кинозвезды на Берлинале выступили в поддержку Сенцова

"Прямо перед началом премьерного показа фильма "Гарет Джонс" в основной конкурсной программе Berlinale провели с членами украинской делегации флешмоб в поддержку украинских политзаключенных и, в частности, Олега Сенцова, которого по сфабрикованным обвинениям незаконно удерживают в российской тюрьме", - написал Нищук в Facebook поздно вечером в воскресенье.

Он поблагодарил за неравнодушие и поддержку режиссера фильма - легендарную Агнешку Холланд, а также актерам Петеру Сарсгаарду и Джеймсу Нортону, а также всем неравнодушным.

О событии также сообщила европарламентарий Ребекка Хармс.

Добавим, Джеймс Нортон - английский актер, наиболее известный по роли Алекса Годмана в сериале BBC "Макмафия". Петер Сарсгаард - американский актер, в 2004 году номинировался на премию "Золотой глобус" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Афера Стивена Гласса".

On the @berlinale red carpet: Agnieszka Holland @AndreaChalupa @JamesNorton and the whole crew of "Mr.Jones" stand again for their colleague Ukrainian filmmaker Oleg Sentsov #FreeSentsov #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/VEE2UMTR4m

- Rebecca Harms (@RebHarms) February 10, 2019