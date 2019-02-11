Кинозвезды на Берлинале выступили в поддержку Сенцова

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 65812 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 87573 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 131823 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131189 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130335 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 125289 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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7 марта, 06:35 • 117849 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141442 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Кинозвезды на Берлинале выступили в поддержку Сенцова

Кинозвезды на Берлинале выступили в поддержку Сенцова

Киев  •  УНН

 • 12195 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. На красной дорожке Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале) состоялся флешмоб в поддержку украинских политзаключенных в РФ и, в частности, украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук, передает УНН.

"Прямо перед началом премьерного показа фильма "Гарет Джонс" в основной конкурсной программе Berlinale провели с членами украинской делегации флешмоб в поддержку украинских политзаключенных и, в частности, Олега Сенцова, которого по сфабрикованным обвинениям незаконно удерживают в российской тюрьме", - написал Нищук в Facebook поздно вечером в воскресенье.

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Он поблагодарил за неравнодушие и поддержку режиссера фильма - легендарную Агнешку Холланд, а также актерам Петеру Сарсгаарду и Джеймсу Нортону, а также всем неравнодушным.

О событии также сообщила европарламентарий Ребекка Хармс.

Добавим, Джеймс Нортон - английский актер, наиболее известный по роли Алекса Годмана в сериале BBC "Макмафия". Петер Сарсгаард - американский актер, в 2004 году номинировался на премию "Золотой глобус" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Афера Стивена Гласса".

On the @berlinale red carpet: Agnieszka Holland @AndreaChalupa @JamesNorton and the whole crew of "Mr.Jones" stand again for their colleague Ukrainian filmmaker Oleg Sentsov #FreeSentsov #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/VEE2UMTR4m

- Rebecca Harms (@RebHarms) February 10, 2019

Украинские Национальные Новости

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