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Кінозірки на Берлінале виступили на підтримку Сенцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. На червоній доріжці Берлінського міжнародного кінофестивалю (Берлінале) відбувся флешмоб на підтримку українських політв'язнів у РФ та, зокрема, українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомив міністр культури України Євген Нищук, передає УНН.

"Прямо перед початком прем'єрного показу фільму "Гарет Джонс" у основній конкурсній програмі Berlinale провели з членами української делегації флешмоб на підтримку українських політв'язнів та, зокрема, Олега Сенцова, якого за сфабрикованими звинуваченнями незаконно утримують у російській в'язниці", - написав Нищук у Facebook пізно ввечері у неділю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: #LetSentsovGetSakharov: європолітики запустили потужний флешмоб

Він подякував за небайдужість та підтримку режисерці фільму - легендарній Агнєшці Холланд, а також акторам Петеру Сарсгаарду та Джеймсу Нортону, а також усім небайдужим.

Про подію також повідомила європарламентар Ребекка Хармс.

Додамо, Джеймс Нортон - англійський актор, найбільш відомий за роллю Алекса Годмана у серіалі BBC "Макмафія". Петер Сарсгаард - американський актор, у 2004 році номінувався на премію "Золотий глобус" як кращий актор другого плану за роль у фільмі "Афера Стівена Гласса".

On the @berlinale red carpet: Agnieszka Holland @AndreaChalupa @JamesNorton and the whole crew of “Mr.Jones” stand again for their colleague Ukrainian filmmaker Oleg Sentsov #FreeSentsov #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/VEE2UMTR4m

— Rebecca Harms (@RebHarms) February 10, 2019

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