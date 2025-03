Кінозірки на Берлінале виступили на підтримку Сенцова

"Прямо перед початком прем'єрного показу фільму "Гарет Джонс" у основній конкурсній програмі Berlinale провели з членами української делегації флешмоб на підтримку українських політв'язнів та, зокрема, Олега Сенцова, якого за сфабрикованими звинуваченнями незаконно утримують у російській в'язниці", - написав Нищук у Facebook пізно ввечері у неділю.

Він подякував за небайдужість та підтримку режисерці фільму - легендарній Агнєшці Холланд, а також акторам Петеру Сарсгаарду та Джеймсу Нортону, а також усім небайдужим.

Про подію також повідомила європарламентар Ребекка Хармс.

Додамо, Джеймс Нортон - англійський актор, найбільш відомий за роллю Алекса Годмана у серіалі BBC "Макмафія". Петер Сарсгаард - американський актор, у 2004 році номінувався на премію "Золотий глобус" як кращий актор другого плану за роль у фільмі "Афера Стівена Гласса".

On the @berlinale red carpet: Agnieszka Holland @AndreaChalupa @JamesNorton and the whole crew of “Mr.Jones” stand again for their colleague Ukrainian filmmaker Oleg Sentsov #FreeSentsov #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/VEE2UMTR4m

— Rebecca Harms (@RebHarms) February 10, 2019