Киностудия Довженко получит государственное финансирование: что изменится

ukenru
Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
16:00 • 105 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
15:08 • 8440 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
14:38 • 21262 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
11:49 • 48355 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
10:50 • 78424 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 106047 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
 • 145450 просмотра

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон
 • 125243 просмотра

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон

Эксклюзив
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
 • 147797 просмотра

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

Эксклюзив
"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке
 • 110559 просмотра

"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Советник Президента: в Украине не готовят мобилизацию 18-летних

Советник Президента: в Украине не готовят мобилизацию 18-летних

 • 46273 просмотра
В Киеве под поезд электрички бросился человек, в расписании движения изменения

В Киеве под поезд электрички бросился человек, в расписании движения изменения

 • 40943 просмотра
Более 25 тысяч историй личных побед: украинцы делятся тем, что вдохновляет бороться дальше

Более 25 тысяч историй личных побед: украинцы делятся тем, что вдохновляет бороться дальше

 • 28848 просмотра
WSJ: Украина начинает переговоры с командой Трампа о прекращении войны с рф

WSJ: Украина начинает переговоры с командой Трампа о прекращении войны с рф

 • 24283 просмотра
Поврежденные дома и ЛЭП: последствия ночной атаки БПЛА на Киевщину

Поврежденные дома и ЛЭП: последствия ночной атаки БПЛА на Киевщину

 • 19067 просмотра
публикации
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 145449 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 147797 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 132705 просмотра
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

 • 184554 просмотра
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 201259 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

15:46 • 953 просмотра
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

 • 98064 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

 • 94179 просмотра
День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

 • 100939 просмотра
Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

 • 109764 просмотра
Актуальное
Киностудия Довженко получит государственное финансирование: что изменится

Киностудия Довженко получит государственное финансирование: что изменится

Киев  •  УНН

 • 1851 просмотра

Read in English

Кабмин включил Национальную киностудию им. Довженко в перечень заведений, финансируемых из госбюджета. Средства направят на документирование военных преступлений и другие проекты.

Кабинет министров расширил перечень культурных учреждений, финансируемых из госбюджета, в частности будет финансироваться "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко".

Сообщает УНН с ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

детали

Кабмин внес изменения в два ключевых постановления, регулирующих финансирование культуры и кинематографии. В частности, государственное предприятие "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко" включено в перечень учреждений, которые содержатся или получают финансовую поддержку из государственного бюджета.

Также киностудия добавлена в список получателей средств, предусмотренных для государственной поддержки кинематографии. Это позволит предприятию получать финансирование для реализации своей уставной деятельности, в частности для документирования военных преступлений и других проектов.

Кроме этого, правительство определило направления использования киностудией средств государственной поддержки, что обеспечит эффективное направление финансов на развитие кинематографии и культурного сектора Украины.

Напомним 

В столице Азербайджана продолжаются Дни украинского кино в рамках культурного проекта "Новые горизонты украинской культуры". Знаковыми моментами события стали вручение престижной премии и показ киноленты "домой". 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Культура
azerbaidzhanАзербайджан
ukrainaУкраина