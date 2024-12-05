Киностудия Довженко получит государственное финансирование: что изменится
Киев • УНН
Кабмин включил Национальную киностудию им. Довженко в перечень заведений, финансируемых из госбюджета. Средства направят на документирование военных преступлений и другие проекты.
Кабинет министров расширил перечень культурных учреждений, финансируемых из госбюджета, в частности будет финансироваться "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко".
Сообщает УНН с ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.
детали
Кабмин внес изменения в два ключевых постановления, регулирующих финансирование культуры и кинематографии. В частности, государственное предприятие "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко" включено в перечень учреждений, которые содержатся или получают финансовую поддержку из государственного бюджета.
Также киностудия добавлена в список получателей средств, предусмотренных для государственной поддержки кинематографии. Это позволит предприятию получать финансирование для реализации своей уставной деятельности, в частности для документирования военных преступлений и других проектов.
Кроме этого, правительство определило направления использования киностудией средств государственной поддержки, что обеспечит эффективное направление финансов на развитие кинематографии и культурного сектора Украины.
Напомним
В столице Азербайджана продолжаются Дни украинского кино в рамках культурного проекта "Новые горизонты украинской культуры". Знаковыми моментами события стали вручение престижной премии и показ киноленты "домой".