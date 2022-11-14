Киносообщество приглашает на премьеру фильма "Обмен"

Детали

Фильм – "Обмен"– это военная драма об истории двух семей, где взрослые мужчины взяли в руки оружие, скрестили свои судьбы. Как отдать родительский долг по ту сторону линии фронта? Почему будет убивать врач и когда верить врагу? Чем война на востоке Украины не похожа ни на одну другую войну в мире? Это глубоко кинематографический взгляд на отношения родителей и взрослых в обстоятельствах российского вторжения в Украину.

Режиссером фильма выступил Владимир Харченко-Куликовский, авторы сценария – Константин Линартович и Влад Дудко, оператор – Сергей Борденюк. Производство – "Кинокомпания 2016", продюсер – Евгений Дьяченко. Главные роли исполнили: Вячеслав Довженко, Егор Козлов, Дмитрий Линартович, Василий Баша, Анна Адамович, Владислав Мамчур, Александр Ефименко, Андрей Олефиренко. Дистрибьютор – компания UFD О фильме "Обмен", (Украина, 2022)

Жанр: драма, военный

Продолжительность:1 час 30 мин.

Показ состоится в Красном зале Дома кино.

Адрес: центр Киносообщества в Доме Кино: улица Саксаганского, 6

Билеты можно приобрести здесь.