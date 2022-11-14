Кіноспільнота запрошує на прем’єру стрічки "Обмін"

Деталі

Фільм – "Обмін"– це воєнна драма про історії двох сімей, де дорослі чоловіки взяли до рук зброю, відтак схрестили свої долі. Як віддати батьківський борг по той бік лінії фронту? Чому вбиватиме лікар і коли вірити ворогу? Чим війна на сході України не схожа на жодну іншу війну у світі? Це глибоко кінематографічний погляд на стосунки батьків та дорослих дітей в обставинах російського вторгнення в Україну.

Режисером стрічки виступив Володимир Харченко-Куликовський, автори сценарію – Костянтин Лінартович та Влад Дудко, оператор – Сергій Борденюк. Виробництво – "Кінокомпанія 2016", продюсер – Євгеній Д'яченко. Головні ролі виконали: В'ячеслав Довженко, Єгор Козлов, Дмитро Лінартович, Василь Баша, Ганна Адамович, Владислав Мамчур, Олександр Єфименко, Андрій Олефіренко. Дистриб'ютор - компанія UFD Про фільм "Обмін", (Україна, 2022)

Жанр: драма, військовий

Тривалість:1 год. 30 хв.

Показ відбудеться у Червоній залі Будинку кіно.

Адреса: осередок Кіноспільнота в Будинку Кіно: вулиця Саксаганського, 6

Квитки можна придбати тут.