King Media Basket — первая всеукраинская медийная баскетбольная лига — стартует этой осенью

$41.400.09
48.140.04
ukenru
14:03 • 214 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
11:29 • 8838 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40 • 25580 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10 • 28578 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 19419 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 19318 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 30124 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 16606 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15545 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16827 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.3м/с
90%
745мм
Популярные новости
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны9 октября, 04:10 • 20168 просмотра
Toyota собирается выпустить "первые в мире" полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей9 октября, 06:16 • 15242 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 8084 просмотра
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств9 октября, 07:24 • 18414 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 12101 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 12337 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек09:40 • 25577 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
09:10 • 28576 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 30124 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 64191 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Ильхам Алиев
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Черниговская область
Китай
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 12337 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 8378 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 28840 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 46035 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 59887 просмотра
Актуальное
ЧатГПТ
Лекарственные средства
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

King Media Basket — первая всеукраинская медийная баскетбольная лига — стартует этой осенью

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Этой осенью Киев станет центром медийного баскетбола и главной спортивной площадкой страны.

King Media Basket — первая всеукраинская медийная баскетбольная лига — стартует этой осенью

В октябре на ВДНХ состоится King Media Basket — первая всеукраинская медийная баскетбольная лига.

Генеральным спонсором события выступает betking — лицензированный букмекер и часть King Group, который последовательно поддерживает развитие спорта в Украине.

В формате 3х3 за главный приз в 300 000 гривен будут соревноваться медийные личности, артисты, инфлюенсеры, профессиональные спортсмены и любители.

Турнир будет проходить в несколько игровых дней: 11, 12, 18, 19, 25 и 26 октября, а финальный матч состоится 1 ноября в Prostir Hall (напротив Аллеи здоровья) на ВДНХ.

Соревнования будут включать групповой этап и плей-офф (финал 4X). Каждая команда включает как минимум одного медийного игрока и не более одного профессионального спортсмена.

Игровое время — 12 минут чистого времени, а на площадке одновременно проходят игры на два кольца.

Зрителей ждут яркие шоу, драйвовая атмосфера и интерактивные активности на площадке. В турнире примут участие восемь команд, а каждый игровой день будет иметь своего хедлайнера, среди которых Скруджи, POSITIFF, Tricky Nicki, PVNCH, Гоня и другие.

Среди звездных участников: рэпер Скруджи, киберспортсмен, игрок DOTA 2 и победитель первого The International Dendi, спортивный журналист, комментатор и ведущий Игорь Цыганик, рэпер Tricky Nicki, шоумен и телеведущий Александр Педан, певец Drevo, актер театра и кино, телерадиоведущий Андрей Джеджула, Instagram и TikTok инфлюенсер Виталий Ребзик, певец Kadnay и другие.

Среди игроков и тренеров — легенды украинского баскетбола: Павел Буренко, Олег Салтовец, Стас Светлицкий, Вадим Довидный и многие другие.

Как один из ключевых брендов King Group, betking активно поддерживает спортивные события и инициативы, которые вдохновляют и объединяют сообщество. Участие в King Media Basket — еще один шаг в укреплении позиций бренда как активного участника спортивной жизни страны.

Не упустите возможность стать свидетелем ожесточенных баттлов между медийными звездами и легендами баскетбола — уже этой осенью на ВДНХ!

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Украина
Киев