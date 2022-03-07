"Кем надо быть, чтобы такое делать? Это - нелюди": Зеленский об обстреле хлебзавода и церкви

Цитата

"Сегодня в Макарове в Киевской области они обстреляли хлебозавод. Для чего старый хлебзавод? Вдумайтесь! Стрелять в хлебзавод. Кем надо быть, чтобы такое делать? А чтобы разрушить еще одну церковь в Житомирской области. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы построена в 1862 году. Это - нелюди", - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о циничных поступках российских военных. Оккупанты не просто не дают коридора для вывоза, но еще и создают смертельную опасность.