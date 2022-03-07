"Ким треба бути, щоб таке робити? Це - нелюди": Зеленський про обстріл хлібзавода та церкви

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"Сьогодні в Макарові на Київщині вони обстріляли хлібзавод. Для чого старий хлібзавод? Вдумайтесь! Стріляти в хлібзавод. Ким треба бути, щоб таке робити? А щоб зруйнувати ще одну церкву у Житомирській області. Церкву Різдва Пресвятої Богородиці побудовану 1862 року. Це - нелюди", - наголосив Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський розповів про цинічні вчинки російських військових. Окупанти не просто не дають коридору для вивезення, але ще й створюють смертельну небезпеку.