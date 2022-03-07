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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 57774 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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"Ким треба бути, щоб таке робити? Це - нелюди": Зеленський про обстріл хлібзавода та церкви

"Ким треба бути, щоб таке робити? Це - нелюди": Зеленський про обстріл хлібзавода та церкви

Київ • УНН

 • 103886 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 7 березня наголосив, що російські окупанти - нелюди. Вони обстріляли хлібзавод у Макарові та церкву в Житомирській області, інформує УНН.

Цитата 

"Сьогодні в Макарові на Київщині вони обстріляли хлібзавод. Для чого старий хлібзавод? Вдумайтесь! Стріляти в хлібзавод. Ким треба бути, щоб таке робити? А щоб зруйнувати ще одну церкву у Житомирській області. Церкву Різдва Пресвятої Богородиці побудовану 1862 року. Це - нелюди", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський розповів про цинічні вчинки російських військових. Окупанти не просто не дають коридору для вивезення, але ще й створюють смертельну небезпеку.

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