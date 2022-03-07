"Ким треба бути, щоб таке робити? Це - нелюди": Зеленський про обстріл хлібзавода та церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 7 березня наголосив, що російські окупанти - нелюди. Вони обстріляли хлібзавод у Макарові та церкву в Житомирській області, інформує УНН.
Цитата
"Сьогодні в Макарові на Київщині вони обстріляли хлібзавод. Для чого старий хлібзавод? Вдумайтесь! Стріляти в хлібзавод. Ким треба бути, щоб таке робити? А щоб зруйнувати ще одну церкву у Житомирській області. Церкву Різдва Пресвятої Богородиці побудовану 1862 року. Це - нелюди", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський розповів про цинічні вчинки російських військових. Окупанти не просто не дають коридору для вивезення, але ще й створюють смертельну небезпеку.