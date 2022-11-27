Ким Чен Ын заявил, что целью Северной Кореи является создание мощнейшей ядерной силы в мире - Reuters

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"Это заявление было сделано после того, как Ким проинспектировал испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Hwasong-17" и пообещал противостоять ядерным угрозам США посредством ядерного оружия", - пишет Reuters.

Детали

Он также сказал, что ядерные силы предназначены для защиты суверенитета государства и народа, а конечная цель – "обладание самой мощной в мире стратегической силой, абсолютной силой, беспрецедентной в этом веке".

Новую ракету он назвал "сильнейшим в мире стратегическим оружием" подчеркнув, что северокорейские ученые сделали "скачок вперед в развитии технологии установки ядерных боеголовок на баллистические ракеты".

Позируя для фотографий с учеными, инженерами, военными и другими лицами, участвовавшими в испытании, Ким сказал, что ожидает от них дальнейшего расширения и укрепления ядерного сдерживания страны чрезвычайно быстрыми темпами.

Напомним

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в субботу впервые показал миру свою дочь на впечатляющих фотографиях, где отец и дочь осматривают запуск крупнейшей баллистической ракеты страны, имеющей ядерное вооружение.