Кім Чен Ин заявив, що метою Північної Кореї є створення найпотужнішої ядерної сили у світі - Reuters

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"Ця заява була зроблена після того, як Кім проінспектував випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Hwasong-17" і пообіцяв протистояти ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї", - пише Reuters.

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Він також сказав, що ядерні сили призначені для захисту суверенітету держави і народу, а кінцева мета - "володіння найпотужнішою в світі стратегічною силою, абсолютною силою, безпрецедентною в цьому столітті".

Нову ракету він назвав "найсильнішою у світі стратегічною зброєю" наголосивши, що північнокорейські вчені зробили "стрибок вперед у розвитку технології встановлення ядерних боєголовок на балістичні ракети".

Позуючи для фотографій з вченими, інженерами, військовими та іншими особами, які брали участь у випробуванні, Кім сказав, що очікує від них подальшого розширення і зміцнення ядерного стримування країни надзвичайно швидкими темпами.

Нагадаємо

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у суботу вперше показав світові свою доньку на вражаючих фотографіях, де батько та донька оглядають запуск найбільшої балістичної ракети країни, що має ядерне озброєння.