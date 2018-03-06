Ким Чен Ын заявил, что хочет "писать новую историю" с Южной Кореей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что хочет "энергетично продвинуть" национальное воссоединение и "писать новую историю" с Южной Кореей. Об этом Telegraph.co.uk, передает УНН.
Так, в докладе официального Корейского Центрального информационного агентства говорится, что Ким сказал делегации, что хочет "написать новую историю воссоединения", а также обсудил, как ослабить военную напряженность в регионе.
Также отмечено, что узнав от спецпосланников Южной Кореи о намерении президента Мун Чжэ Ина провести саммит, Ким Чен Ын дал на это согласие.
Напомним, ведущие помощники президента Южной Кореи Мун Дже-ина в понедельник прилетели в Северную Корею для встречи с лидером республики Ким Чен Ином. Визит должен стать шагом в сторону улучшения межкорейских отношений, а также помочь начать диалог между КНДР и США.