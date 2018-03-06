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Кім Чен Ин заявив, що хоче "писати нову історію" з Південною Кореєю

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що хоче "енергетично просунути" національне возз'єднання і "писати нову історію" з Південною Кореєю. Про це Telegraph.co.uk, передає УНН.

Так, в доповіді офіційного Корейського Центрального інформаційного агентства йдеться, що Кім сказав делегації, що хоче "написати нову історію возз'єднання", а також обговорив, як послабити військову напруженість в регіоні.

Також відзначено, що дізнавшись від спецпосланців Південної Кореї про намір президента Мун Чже Іна провести саміт, Кім Чен Ин дав на це згоду.

Нагадаємо, провідні помічники президента Південної Кореї Мун Дже-ина в понеділок прилетіли в Північну Корею для зустрічі з лідером республіки Кім Чен Ином.  Візит повинен стати кроком у бік поліпшення міжкорейських відносин, а також допомогти почати діалог між КНДР і США.

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