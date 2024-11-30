Ким Чен Ын: россия имеет право на самооборону против Украины

Лидер КНДР заявил министру обороны рф, что использование Украиной дальнобойного оружия является результатом прямого военного вмешательства Соединенных Штатов. В таком случае москва имеет право на самооборону. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

29 ноября Ким Чен Ын на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым подчеркнул, что "США и Запад вынудили киевские власти атаковать территорию России с использованием их собственного дальнобойного ударного оружия", и Россия должна принять меры, чтобы заставить "вражеские силы заплатить за это".

"Правительство, армия и народ КНДР неизменно будут поддерживать политику Российской Федерации по защите ее суверенитета и территориальной целостности от попыток империалистов достичь гегемонии", - сказал Ким Чен Ын.

Также он пообещал и в дальнейшем углублять сотрудничество с Россией во всех отраслях, включая войсковую сферу, в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства.

Напомним

Президент США Байден разрешил Украине нанести удар по России ракетами большой дальности.