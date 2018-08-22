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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Ким Чен Ын направил послание властям Кубы

Киев • УНН

 • 8168 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил послание председателю Госсовета и Совета министров Кубы Мигелю Диас-Канелю и первому секретарю ЦК Компартии Кубы Раулю Кастро. Об этом сообщило во вторник кубинское телевидение, передает УНН.

Ким Чен Ын направил послание властям Кубы

Передал письма заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР Цой Рён Хэ, который находится в Кубе с рабочим визитом. Содержание посланий не приводится.

Во вторник Цой Рён Хэ встретился с Диас-Канелем. “Стороны отметили успешное развитие отношений между народами, партиями и правительствами двух стран и обсудили вопросы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес”, — отмечалось в репортаже кубинского телевидения. Какие именно темы затрагивались на встрече, не уточнялось.

Гавана и Пхеньян поддерживают дипломатические отношения с 1960 года. Диас-Канель сменил Рауля Кастро на посту главы государства в апреле нынешнего года.

Как сообщал УНН, мать впервые увидела собственного сына на встрече семей в КНДР.

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