Кім Чен Ин направив послання владі Куби
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Голова Держради КНДР Кім Чен Ин направив послання голові Держради і Ради міністрів Куби Мігелю Діас-Канелю і першому секретареві ЦК Компартії Куби Раулю Кастро. Про це повідомило у вівторок кубинське телебачення, інформує УНН.
Передав листи заступник голови ЦК Трудової партії Кореї і Держради КНДР Цой Рен Хе, який знаходиться в Кубі з робочим візитом. Зміст послань не наводиться.
У вівторок Цой Рен Хе зустрівся з Діас-Канелем. “Сторони відзначили успішний розвиток відносин між народами, партіями і урядами двох країн і обговорили питання міжнародного порядку денного, що представляють взаємний інтерес”, — зазначалося в репортажі кубинського телебачення. Які саме теми порушувалися на зустрічі, не уточнювалося.
Гавана і Пхеньян підтримують дипломатичні відносини з 1960 року. Діас-Канель змінив Рауля Кастро на посту глави держави в квітні нинішнього року.
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