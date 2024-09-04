Ким Чен Ын казнил десятки чиновников после смертоносных наводнений - СМИ

Северная Корея казнила нескольких правительственных чиновников после того, как обширное наводнение в конце июля унесло жизни тысяч людей в северном регионе страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на TV Chosun, передает УНН.

Детали

Около 20-30 региональных правительственных чиновников в пострадавшем от наводнения районе были застрелены в прошлом месяце, сообщил TV Chosun со ссылкой на неназванного южнокорейского правительственного чиновника. Разрушительные наводнения могли унести жизни до нескольких тысяч человек в наиболее пострадавшем районе в провинции Чаган, сообщило кабельное телевидение.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи внимательно следит за ситуацией после получения разведданных, связанных с событиями, сообщил по телефону представитель разведывательного агентства, не вдаваясь в подробности. Министерство объединения Южной Кореи, отвечающее за отношения с Северной Кореей, отказалось от комментариев.

Ким Чен Ын заявил на внеочередном партийном собрании в конце июля, что он строго накажет тех, кто "серьезно пренебрег" своими обязанностями и, следовательно, несет ответственность за жертвы. Пропагандистский аппарат Северной Кореи распространил фотографии Кима, наблюдающего за спасательными работами после катастрофы, но не сообщил ни о каких смертях.

Ливни повредили около 4100 домов, затопили дороги и железнодорожные пути и уничтожили около 3000 гектаров (7410 акров) сельскохозяйственных угодий в городе Синыйджу, торговом центре, связанном с Китаем мостом, и близлежащем уезде Ыйджу, сообщают северокорейские государственные СМИ. Около 5000 человек были спасены, сообщило официальное Корейское центральное информационное агентство.

По данным TV Chosun, ущерб от наводнения был более обширным дальше на север в провинции Чаганг, которая граничит с Китаем и является домом для верхнего и среднего течения реки Ялуцзян, известной как река Амнок в Корее. Некоторые тела были обнаружены во время работ по очистке почвы после того, как уровень воды спал, сообщили южнокорейские СМИ.