Кім Чен Ин стратив десятки чиновників після смертоносних повеней - ЗМІ

Північна Корея стратила кількох урядових чиновників після того, як велика повінь наприкінці липня забрала життя тисяч людей у північному регіоні країни. Про це пише Bloomberg з посиланням на TV Chosun, передає УНН.

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Близько 20-30 регіональних урядових чиновників у постраждалому від повені районі були застрелені минулого місяця, повідомив TV Chosun з посиланням на неназваного південнокорейського урядового чиновника. Руйнівні повені могли забрати життя до кількох тисяч осіб у найбільш постраждалому районі в провінції Чаган, повідомило кабельне телебачення.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї уважно стежить за ситуацією після отримання розвідданих, пов'язаних із подіями, повідомив телефоном представник розвідувального агентства, не вдаючись у подробиці. Міністерство об'єднання Південної Кореї, що відповідає за відносини з Північною Кореєю, відмовилося від коментарів.

Кім Чен Ин заявив на позачергових партійних зборах наприкінці липня, що він суворо покарає тих, хто «серйозно знехтував» своїми обов'язками і, отже, несе відповідальність за жертви. Пропагандистський апарат Північної Кореї розповсюдив фотографії Кіма, який спостерігає за рятувальними роботами після катастрофи, але не повідомив про жодні смерті.

Зливи пошкодили близько 4100 будинків, затопили дороги і залізничні колії та знищили близько 3000 гектарів (7410 акрів) сільськогосподарських угідь у місті Сінийджу, торговельному центрі, пов'язаному з Китаєм мостом, і прилеглому повіті Ийджу, повідомляють північнокорейські державні ЗМІ. Близько 5000 осіб було врятовано, повідомило офіційне Корейське центральне інформаційне агентство.

За даними TV Chosun, збиток від повені був більшим далі на північ у провінції Чаганг, яка межує з Китаєм і є домівкою для верхньої і середньої течії річки Ялуцзян, відомої як річка Амнок у Кореї. Деякі тіла були виявлені під час робіт з очищення ґрунту після того, як рівень води спав, повідомили південнокорейські ЗМІ.