Число жертв оползня в Мьянме превысило 60 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Количество погибших в результате оползня, произошедшего в пятницу на востоке Мьянмы, возросло до 65 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhuanet.
"Согласно последним данным, опубликованным Департаментом пожарной охраны Мьянмы, число погибших в результате оползня в штате Мьянма во вторник увеличилось до 65", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что спасательные работы будут проводиться до тех пор, пока не будут найдены тела всех пропавших.
Напомним, ранее сообщалось, что количество погибших в результате оползня, произошедшего в пятницу на востоке Мьянмы, возросло до 41 человека.