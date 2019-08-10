Кількість жертв зсуву в М’янмі перевищила 40
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Кількість загиблих в результаті зсуву грунту, що стався в п’ятницю на сході М’янми, зросла до 41. Про це в суботу повідомило агентство “Сіньхуа”. Раніше надходила інформація про 34 загиблих, передає УНН.
До трагедії призвели зливи, що йдуть в регіоні кілька днів. Понад 80 людей пропали безвісти, десятки госпіталізовані.
За даними “Сіньхуа”, в результаті удару стихії в штаті Мон зруйновані близько 30 будинків.
Пошуково-рятувальні операції в регіоні тривають.
Нагадаємо, кількість загиблих в результаті сходу двох зсувів в провінції Гуйчжоу на півдні Китаю досягла 38 осіб, ще 13 вважаються зниклими безвісти.