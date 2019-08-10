Число жертв оползня в Мьянме превысило 40
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Количество погибших в результате оползня, произошедшего в пятницу на востоке Мьянмы, возросло до 41. Об этом в субботу сообщило агентство “Синьхуа”. Ранее поступала информация о 34 погибших, передает УНН.
К трагедии привели ливни, идущие в регионе несколько дней. Более 80 человек пропали без вести, десятки госпитализированы.
По данным “Синьхуа”, в результате удара стихии в штате Мон разрушены около 30 домов.
Поисково-спасательные операции в регионе продолжаются.
Напомним, количество погибших в результате схода двух оползней в провинции Гуйчжоу на юге Китая достигло 38 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести.