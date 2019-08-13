Кількість жертв зсуву в М’янмі перевищила 60 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Кількість загиблих в результаті зсуву ґрунту, що стався в п’ятницю на сході М’янми, зросла до 65 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Xinhuanet.
"Згідно з останніми даними, опублікованими Департаментом пожежної охорони М'янми, кількість загиблих в результаті зсуву ґрунту в штаті М'янма у вівторок збільшилася до 65", - йдеться в повідомленні.
Також, зазначається, що рятувальні роботи будуть проводитися до тих пір, поки не будуть знайдені тіла всіх зниклих.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті зсуву ґрунту, що стався в п’ятницю на сході М’янми, зросла до 41 особи.