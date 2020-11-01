Число жертв землетрясения в Измире достигло 58

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 15797 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 46299 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 51898 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 73070 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 92416 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 97567 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100709 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114201 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115250 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126441 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Число жертв землетрясения в Измире достигло 58

Число жертв землетрясения в Измире достигло 58

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Число жертв землетрясения в турецком Измире возросло до 58, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

"Количество жертв землетрясения в турецком Измире возросло до 58", - цитирует слова Эрдогана издание.

В то же время, по словам главы Минздрава страны Фахреттина Коджи, 2076 спасателей продолжают поисково-спасательные работы в 8 разрушенных зданиях, в больницы были доставлены 896 пострадавших.

"По состоянию на утро 1 ноября из больниц выписано 682 человека. Сейчас продолжается лечение 214 человек, восемь из них в реанимации. Состояние трех пострадавших критическое", - сказал министр.

30 октября у берегов провинции Измир в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,6.

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