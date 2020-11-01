Число жертв землетрясения в Измире достигло 58
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Число жертв землетрясения в турецком Измире возросло до 58, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
"Количество жертв землетрясения в турецком Измире возросло до 58", - цитирует слова Эрдогана издание.
В то же время, по словам главы Минздрава страны Фахреттина Коджи, 2076 спасателей продолжают поисково-спасательные работы в 8 разрушенных зданиях, в больницы были доставлены 896 пострадавших.
"По состоянию на утро 1 ноября из больниц выписано 682 человека. Сейчас продолжается лечение 214 человек, восемь из них в реанимации. Состояние трех пострадавших критическое", - сказал министр.
30 октября у берегов провинции Измир в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,6.