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19 березня, 10:24 • 87666 перегляди

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Кількість жертв землетрусу в Ізмірі досягла 58

Кількість жертв землетрусу в Ізмірі досягла 58

Київ • УНН

 • 11671 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Кількість жертв землетрусу в турецькому Ізмірі зросла до 58, повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає УНН з посиланням на Anadolu.

“Кількість жертв землетрусу в турецькому Ізмірі зросла до 58”, — цитує слова Ердогана видання.

У той же час, за словами глави МОЗ країни Фахреттіна Коджі, 2076 рятувальників продовжують пошуково-рятувальні роботи у 8 зруйнованих будівлях, в лікарні були доставлені 896 постраждалих.

“Станом на ранок 1 листопада з лікарень виписано 682 людини. Наразі триває лікування 214 осіб, вісім з них у реанімації. Стан трьох постраждалих критичний”, - сказав міністр.

30 жовтня біля берегів провінції Ізмір в Егейському морі стався землетрус магнітудою 6,6.

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