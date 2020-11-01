Кількість жертв землетрусу в Ізмірі досягла 58

“Кількість жертв землетрусу в турецькому Ізмірі зросла до 58”, — цитує слова Ердогана видання.

У той же час, за словами глави МОЗ країни Фахреттіна Коджі, 2076 рятувальників продовжують пошуково-рятувальні роботи у 8 зруйнованих будівлях, в лікарні були доставлені 896 постраждалих.

“Станом на ранок 1 листопада з лікарень виписано 682 людини. Наразі триває лікування 214 осіб, вісім з них у реанімації. Стан трьох постраждалих критичний”, - сказав міністр.

30 жовтня біля берегів провінції Ізмір в Егейському морі стався землетрус магнітудою 6,6.