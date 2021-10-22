Количество жертв взрыва на пороховом заводе Рязани возросло до 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В результате пожара, произошедшего утром 22 октября в Рязанской области в цехе компании "Разряд", которая производит взрывчатку, по последним данным, погибли 16 человек. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Детали
Возгорание произошло в одноэтажном цехе, где хранился порох.
По информации источника ТАСС, здание цеха полностью разрушено - сохранились только отдельные конструкции.
Официально причины пожара пока не называются. Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что из-за нарушения технологического процесса произошел взрыв.
В цехе на момент происшествия находились 17 человек.
Одного пострадавшего, который выжил в крайне тяжелом состоянии доставили в местную больницу, по словам медиков, у него ожоги 99% тела.
Следственный комитет РФ начал проверку по факту взрыва.
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