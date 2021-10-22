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Количество жертв взрыва на пороховом заводе Рязани возросло до 16 человек

Киев • УНН

 • 22646 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. В результате пожара, произошедшего утром 22 октября в Рязанской области в цехе компании "Разряд", которая производит взрывчатку, по последним данным, погибли 16 человек. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Количество жертв взрыва на пороховом заводе Рязани возросло до 16 человек

Детали

Возгорание произошло в одноэтажном цехе, где хранился порох.

По информации источника ТАСС, здание цеха полностью разрушено - сохранились только отдельные конструкции.

Официально причины пожара пока не называются. Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что из-за нарушения технологического процесса произошел взрыв.

В цехе на момент происшествия находились 17 человек.

Одного пострадавшего, который выжил в крайне тяжелом состоянии доставили в местную больницу, по словам медиков, у него ожоги 99% тела.

Следственный комитет РФ начал проверку по факту взрыва.

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