Під час пожежі на російському пороховому заводі загинуло семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Семеро людей загинули і 10 постраждали під час пожежі на пороховому заводі в Рязанській області, повідомляє агенство ТАСС з посиланням на власні джерела, передає УНН.
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"Попередньо, постраждали 17 осіб, з них сім загинули, один госпіталізований, доля дев'яти осіб залишається невідомою", - заявили в МНС.
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За уточненими даними, коли на місце прибули пожежники, горів одноповерховий цех № 304 зі зберігання пороху.
Джерело в екстрених службах регіону повідомило про сім загиблих і 15 постраждалих.
"Міністерство охорони здоров'я підтверджує п'ять загиблих. Ще 10 шукають. Одна людина перебуває в ... лікарні з сильними опіками", - повідомили в пресслужбі уряду області.
У районній станції швидкої допомоги повідомили, що на місце відправили дві бригади медиків.
За даними адміністрації Шиловського району, в момент пожежі в цеху заводу знаходилися 17 осіб. При цьому влада підтвердила загибель п'яти осіб.
За даними джерела ТАСС, дев'ять зниклих безвісти попередньо вважаються загиблими.
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