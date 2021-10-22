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Під час пожежі на російському пороховому заводі загинуло семеро людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Семеро людей загинули і 10 постраждали під час пожежі на пороховому заводі в Рязанській області, повідомляє агенство ТАСС з посиланням на власні джерела, передає УНН.

Під час пожежі на російському пороховому заводі загинуло семеро людей

Цитата

"Попередньо, постраждали 17 осіб, з них сім загинули, один госпіталізований, доля дев'яти осіб залишається невідомою", - заявили в МНС.

Деталі

За уточненими даними, коли на місце прибули пожежники, горів одноповерховий цех № 304 зі зберігання пороху.
Джерело в екстрених службах регіону повідомило про сім загиблих і 15 постраждалих.

"Міністерство охорони здоров'я підтверджує п'ять загиблих. Ще 10 шукають. Одна людина перебуває в ... лікарні з сильними опіками", - повідомили в пресслужбі уряду області.

У районній станції швидкої допомоги повідомили, що на місце відправили дві бригади медиків.

За даними адміністрації Шиловського району, в момент пожежі в цеху заводу знаходилися 17 осіб. При цьому влада підтвердила загибель п'яти осіб.

За даними джерела ТАСС, дев'ять зниклих безвісти попередньо вважаються загиблими.

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