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Во время пожара на российском пороховом заводе погибли семь человек

Киев • УНН

 • 17730 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Семь человек погибли и 10 пострадали при пожаре на пороховом заводе в Рязанской области, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Во время пожара на российском пороховом заводе погибли семь человек

Цитата

"Предварительно, пострадали 17 человек, из них семь погибли, один госпитализирован, судьба девяти человек остается неизвестной", - заявили в МЧС.

Детали

По уточненным данным, когда на место прибыли пожарные, горел одноэтажный цех № 304 по хранению пороха.
Источник в экстренных службах региона сообщил о семи погибших и 15 пострадавших.

"Министерство здравоохранения подтверждает пять погибших. Еще 10 ищут. Один человек находится в... больнице с сильными ожогами", - сообщили в пресс-службе правительства области.

В районной станции скорой помощи сообщили, что на место отправили две бригады медиков.

По данным администрации Шиловского района, в момент пожара в цехе завода находились 17 человек. При этом власти подтвердили гибель пяти человек.

По данным источника ТАСС, девять пропавших без вести предварительно считаются погибшими.

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