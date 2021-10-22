Во время пожара на российском пороховом заводе погибли семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Семь человек погибли и 10 пострадали при пожаре на пороховом заводе в Рязанской области, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
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"Предварительно, пострадали 17 человек, из них семь погибли, один госпитализирован, судьба девяти человек остается неизвестной", - заявили в МЧС.
Детали
По уточненным данным, когда на место прибыли пожарные, горел одноэтажный цех № 304 по хранению пороха.
Источник в экстренных службах региона сообщил о семи погибших и 15 пострадавших.
"Министерство здравоохранения подтверждает пять погибших. Еще 10 ищут. Один человек находится в... больнице с сильными ожогами", - сообщили в пресс-службе правительства области.
В районной станции скорой помощи сообщили, что на место отправили две бригады медиков.
По данным администрации Шиловского района, в момент пожара в цехе завода находились 17 человек. При этом власти подтвердили гибель пяти человек.
По данным источника ТАСС, девять пропавших без вести предварительно считаются погибшими.
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