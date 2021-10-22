Кількість жертв вибуху на пороховому заводі Рязані зросла до 16 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В результаті пожежі, що сталася вранці 22 жовтня в Рязанській області в цеху компанії "Розряд", яка виробляє вибухівку, за останніми даними, загинули 16 людей. Про це повідомляє агенство ТАСС з посиланням на власні джерела, передає УНН.
Деталі
Займання сталося в одноповерховому цеху, де зберігався порох.
За інформацією джерела ТАСС, будівлі цеху повністю зруйновано - збереглися тільки поодинокі конструкції.
Офіційно причини пожежі поки не називаються. Джерело ТАСС в екстрених службах заявило, що через порушення технологічного процесу стався вибух.
У цеху на момент події знаходилися 17 осіб.
Одного постраждалого, що вижив у вкрай важкому стані доставили в місцеву лікарню, за словами медиків, у нього опіки 99% тіла.
Слідчий комітет РФ почав перевірку за фактом вибуху.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибух у житловому будинку Гетеборга: померла одна з постраждалих