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Кількість жертв вибуху на пороховому заводі Рязані зросла до 16 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В результаті пожежі, що сталася вранці 22 жовтня в Рязанській області в цеху компанії "Розряд", яка виробляє вибухівку, за останніми даними, загинули 16 людей. Про це повідомляє агенство ТАСС з посиланням на власні джерела, передає УНН.

Кількість жертв вибуху на пороховому заводі Рязані зросла до 16 осіб

Деталі

Займання сталося в одноповерховому цеху, де зберігався порох.

За інформацією джерела ТАСС, будівлі цеху повністю зруйновано - збереглися тільки поодинокі конструкції.

Офіційно причини пожежі поки не називаються. Джерело ТАСС в екстрених службах заявило, що через порушення технологічного процесу стався вибух.

У цеху на момент події знаходилися 17 осіб.

Одного постраждалого, що вижив у вкрай важкому стані доставили в місцеву лікарню, за словами медиків, у нього опіки 99% тіла.

Слідчий комітет РФ почав перевірку за фактом вибуху.

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