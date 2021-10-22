Кількість жертв вибуху на пороховому заводі Рязані зросла до 16 осіб

Деталі

Займання сталося в одноповерховому цеху, де зберігався порох.

За інформацією джерела ТАСС, будівлі цеху повністю зруйновано - збереглися тільки поодинокі конструкції.

Офіційно причини пожежі поки не називаються. Джерело ТАСС в екстрених службах заявило, що через порушення технологічного процесу стався вибух.

У цеху на момент події знаходилися 17 осіб.

Одного постраждалого, що вижив у вкрай важкому стані доставили в місцеву лікарню, за словами медиків, у нього опіки 99% тіла.

Слідчий комітет РФ почав перевірку за фактом вибуху.

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